Perché il Calisthenics è l' allenamento più richiesto in questo momento

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Vanno tutti pazzi per il. Sarà per la sua origine così antica: il termine calistenia deriva dal greco, da kalos che significa bello, e sthénos che significa forza; o forseè unadatto a qualsiasi età che usa il peso corporeo per generare resistenza. Sta di fatto che nell'autunno 2023 ilè diventato uno degli allenamenti più richiesti in assoluto. Lo sa bene Virgin Active che, per fronteggiare le sempre più numerose richieste, ha ampliato la sua offerta fino a proporlo in quasi la totalità dei club italiani. Per capirne di più abbiamo chiesto a Emanuele Bullo, Group Trainer di Virgin Active, che cos'è e quali benefici porta il Calistenics. Che cos'è il Calistenics Calistenics è un metodo diincentrato sul controllo del corpo che permette di ...