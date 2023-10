Per Sandro Tonali si mette malissimo | indiscrezioni | quanto rischia di squalifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha seguito l'esempio dell'amico Nicolò Fagioli: ha ammesso i suoi problemi con le scommesse e adesso vuole collaborare con la giustizia. L'ex Milan si autodenuncerà al procuratore della Figc Giuseppe Chiné, sperando così di alleviare la pena e ripartire con il calcio giocato il prima possibile. Il calciatorealmeno tre anni di, che possono salire anche a cinque se venisse accertato che ha scommesso sulle partite della propria squadra. Se davvero, come fatto filtrare dell'entourage del giocatore,si autodenuncerà, l'inchiesta avrà un'accelerazione. La volontà della Figc è che il suo caso sia da esempio per tutti gli altri. Se per Fagioli gli sconti saranno importanti, la Federazione non ha intenzione di essere altrettanto generosa con gli altri calciatori ...