Per Osimhen lesione medio grado a bicipite femorale della coscia | sei i match a rischio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVictorha riportato unadideldestra. Questo il bollettino medico ufficiale del Napoli sull’attaccante che si è infortunato con la magliaNigeria.ha già cominciato le terapie, ma è previsto che salti le prossime partite a cominciare daldi campionato con il Verona e quello di Champions League con i tedeschi dell’Union. Rischia di saltare fino a seil’attaccante nigeriano del Napoli Victor, infortunatosi venerdì nell’amichevole tra Arabia Saudita e Nigeria che si è giocata in Portogallo. L’attaccante, una volta avvertito il dolore, ha chiesto il ...

...dove dovrà anche fare a meno di, infortunatosi in nazionale. Una situazione difficile, tanto che i bookie hanno ritirato le quote di un possibile esonero. Decisamente un presagio sinistro...

Alvino: 'Esami per Osimhen. ADL a Milano: ecco quando tornerà a Napoli' AreaNapoli.it

Pessime notizie in casa Napoli. Victor Osimhen si è fermato causa infortunio con la sua Nigeria lo scorso venerdì e oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grad ...Alla vigilia ecco le parole del ct inglese Southgate: "Alla fine il primo obiettivo è qualificarsi per l'Europeo. Le nostre prestazioni all'inizio del girone ci hanno messo in una posizione di forza.