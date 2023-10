Per l' assalto alla Cgil chiesti 10 anni e mezzo di carcere per Fiore e Castellino

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - Diecie sei mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova, Roberto, per il suo ex braccio destro e leader di 'Italia Libera', Giulianoe per l'ex Nar Luigi Aronica. Queste le richieste di condanna del pm di Roma Gianfederica Dito nel processo per l'sede delladi Corso d'Italia, al centro della Capitale, avvenuta il 9 ottobre del 2021 nel corso di una manifestazione No-Vax e No-Green Pass. Le accuse per loro tre sono di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere. La procura ha chiesto inoltre la condanna a 9e 6 mesi di reclusione per Pamela Testa, ex forzanuovista oggi in 'Italia Libera', a 9per Luca Castellini, leader veronese di Forza Nuova, a 9...