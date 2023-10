Per i disturbi del sonno c’è un rimedio davvero semplice | basta un paio di calzini | parola di esperti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sono sempre di più le persone che soffrono didel, condizione che porta a maggiori rischi per la salute. Ma c’è unda adottare. Forse è la conseguenza della pandemia, dei lockdown, o della crisi economica che stiamo vivendo, fatto sta che sempre più persone hanno difficoltà a prendereo a riposare bene. Esistono diversi sistemi consigliati dagli, ma se niente di tutto questo funziona allora possiamo provare la “tecnica del calzino”. Secondo alcunia letto favoriscono il– InformazioneOggi.itAd aver trovato questo particolare metodo, alcuni scienziati della National Sleep Virginia, che hanno effettuato delle ricerche confrontando i dati di tante persone. È emerso, tra ...

... nei Comuni dell'Unione, di iniziative finalizzate a sensibilizzare sul tema della demenza e a creare contesti di comunità amichevoli ed accoglientipersone condi memoria. Capofila di ...

Gli insegnanti a scuola per capire i disturbi dell'apprendimento PordenoneToday

Giornata mondiale dell'alimentazione: i consigli della psicologa Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Quattro incontri sui disturbi della memoria e sulle demenze organizzati dall’Università Popolare di Formigine con il patrocinio del Comune di Formigine e dell’Azienda Usl di Modena. Gli eventi si ...In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra oggi, abbiamo intervistato lo psicoterapeuta Angelo Capasso per parlare del rapporto tra emozioni e cibo, importante per contras ...