Per aiutare Israele gli Usa tornino alla massima pressione sull' Iran

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Mentre sale la tensione in Medio Oriente,si trova davanti a un dilemma di difficile soluzione per rispondere al vile attacco perpetrato da Hamas. Il primo scenario è che ricorra a una reazione sproporzionata: questa opzione potrebbe garantire allo Stato ebraico il ripristino della deterrenza, ma al contempo avrebbe probabilmente come effetto quello di peggiorare i rapporti con quei Paesi sunniti che gli si erano diplomaticamente avvicinati negli ultimi anni, secondo la logica degli Accordi di Abramo. Un ulteriore rischio, in caso di massiccio dispiegamento di forze di terra a Gaza, potrebbe essere quello di un pantano. Il secondo scenario è quello di una reazione proporzionata: in questo caso,riuscirebbe probabilmente a salvaguardare i rapporti con i Paesi sunniti, ma avrebbe maggiore difficoltà a ripristinare la deterrenza: il che si ...