Pensioni | taglio canone Rai | asili nido gratis | le novità della Manovra 2024

Leggi su italiasera

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – DaldelRai alla riduzione delle tasse in busta paga, dalle decontribuzioni per le mamme lavoratrici alle agevolazioni per le imprese che non delocalizzano. Il governo vara ladi Bilancio da quasi 28 miliardi, se si considerano anche le misure dei decreti legislativi, primo stepriforma fiscale. Nel ddl anche le risorse per il Ponte sullo Stretto, il rinnovo dei contrattipa e la stretta all’anticipostico con la nuova Quota 104. Diminuisce ilRai in bolletta che passa da 90 a 70 euro all’anno. ”Un quarto delnon viene più pagato in bolletta”, ha annunciato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corsoconferenza stampa a palazzo Chigi, al ...