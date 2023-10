Pensioni | conguaglio anticipi | in busta dal primo novembre

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Manovra: "Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazionistiche, in via eccezionale ilper il calcolo della perequazione delleper l'anno 2022 è anticipato al2023". L'articolo proviene da Firenze Post.