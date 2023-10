Pensioni 2024 | stop Ape | Opzione Donna e Quota 103 Arriva il Fondo unico

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il cantiereè stato annunciato con importanti novità nella conferenza stampa di presentazione della Manovra. Alcune mosse in controtendenza rispetto a tutto quello che si era anticipato e vociferato. A farne le spese sono stati gli anticipistici, che verranno resi più rigidi nel. Non sono state rinnovati i meccanismie Ape sociale. Anche103 non verrà rinnovata. Al suo posto arriverà una104 rivista. In sostanza al posto di, Ape sociale,103 verrà introdotto un, per gestire tutte le possibilità di pensione anticipata per il prossimo anno. Queste ...