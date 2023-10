Pensioni 2024 | quali sono le novità nella Manovra

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Accesso al pensionamento anticipato "molto più restrittivo", spunta Quota 104: le misurelestudiate dal governo e illustrate dopo l’approvazione della legge di bilancio in Consiglio dei ministri. Tra le principali misure, le modifiche per l’Ape sociale con l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini rispetto alla legislazione vigente e con requisiti diversi per le donne, e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere a lavoro. Rimodulato, inoltre, il meccanismo di indicizzazione degli assegni. Ecco quanto spiegato dalla premier e dai ministri in conferenza stampa. “Sarà molto più restrittivo l’accesso al pensionamento anticipato”, ha quindi spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo ...