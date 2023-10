Pensioni 2024 | nuove aliquote irpef e no tax area | cosa cambierà in manovra?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Con l’approvazione della, sono previste significative modifiche nel settore delle. Oltre alla conferma dell’estensione di Quota 103 e dell’Ape Sociale, nonché alle modifiche apportate al programma Opzione Donna, il governo Meloni ha adottato decisioni rilevanti riguardo a diverse fasce di reddito e alle relative imposte. Ecco un’analisi delle principali misure che potrebbero arrivare con la legge di bilancio., arriveranno cambiamenti alle, si va verso la flat tax? Come riportato dal Corriere della Sera, sono in programma importanti cambiamenti per le. Da un lato, è prevista una revisione delledell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ...