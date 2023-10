Pechino Express 11 | la segnalazione a poche ore dalla partenza dei concorrenti | “Pare che qualcuno sia stato addestrato per…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tutto pronto per l’undicesima edizione di, il game show condotto da Costantino Della Gherardesca con la partecipazione di Gianluca Fru. Il comico dei The Jackal prenderà il posto di Enzo Miccio. Nei giorni scorsi la pagina Instagram ufficiale dell’amatissimo reality show targato Sky aveva ufficializzato il cast pronto ad attraversare il Vietnam fino allo Sri Lanka, senza soldi e senza nessun tipo di comfort. Ognuno di loro dovrà infatti mettere in gioco il proprio spirito di sacrificio, la propria grinta e soprattutto tirar fuori tutto l’istinto di sopravvivenza possibile! Successivamente sempre i profili social diavevano diffuso i nomi delle coppie che parteciperanno all’undicesima edizione. Ripassino generale sugli intrepidi avventurieri: Fabio ed Eleonora Caressa sono i #CARESSA. ...