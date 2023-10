Paura per i 35mila tifosi | Non fate vedere le maglie

Lei aveva ildel parere del padre... Ho avuto una lezione come padre, lascerò mia figlia ... Tornata in salotto, Heidi è scoppiata a piangere pensando la madre stia soffrendoi suoi ...

Paura per Cristiano Ronaldo assalito durante Bosnia-Portogallo: tifoso fermato troppo tardi Fanpage.it

Sfruttando la paura per la possibile eruzione di un vulcano, il finto IT-Alert svuota il conto in banca DDay.it

In una serata contraddistinta dalla paura per via del tragico attentato nella città di Bruxelles, su Canale 5 l’attenzione di Alfonso Signorini è rimasta focalizzata sulle dinamiche tra i concorrenti ...«Ho già comprato il biglietto per l’ultima partita della Lazio nel girone di Champions League. Speriamo che la guerra finisca prima del 13 dicembre, così posso andare ...