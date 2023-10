Patrick Zaki | «Sono cristiano e di sinistra | critico Israele ma non ho nulla a che fare con Hamas»

Leggi su open.online

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «Iocontro l’attuale governo die le politiche che ha seguito negli ultimi anni. E nonl’unico a pensarla così: le azioni di questo governostate criticate sia in passato sia in questi giorni da diversi paesi, compresi gli Stati Uniti».esordisce così nell’intervista con Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera di oggi. L’attivista egiziano è sulla graticola per il tweet che ha dedicato al «serial killer» Netanhyau. Spiega: «Ho pensato a tutti i civili, a tutte le persone tra cui donne e bambini chestate uccise a Gaza negli ultimi anni, alla mia cara amica Shireen Abu Akleh, la giornalista che è stata uccisa l’anno scorso da soldati israeliani mentre lavorava in Cisgiordania».E, aggiunge, non ha ...