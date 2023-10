Patrick Zaki | “Sono contro qualsiasi violenza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Non è vero che tutti i palestinesi stanno con Hamas, abbiamo il diritto di avere chiarezza" “Prima di tutto voglio dire chein tutto il mondo”. Così, nel corso del programma ‘Caterpillar’ su Rai Radio2, parlando di quanto sta accadendo in Medio Oriente. Domani pomeriggio sarà, invece, all’Hiroshima Mon Amour di Torino nell’ambito dell’iniziativa ‘Aspettando il Salone’ per la presentazione del suo libro ‘Sogni e illusioni di libertà’, edito dalla Nave di Teseo, in cui racconta la sua detenzione in Egitto. “Come difensore dei diritti umani non voglio ignorare nessunale persone. Non posso accettarlo. Nel contesto di quanto sta accadendo, bisogna mostrare ciò che accade su tutti i lati. Non è ...