Patrick Zaki e la detenzione in Egitto | “Mi hanno applicato gli elettrodi e dato scariche elettriche”

Le sue parole contro Israele e il premier Netanyahu , da lui definito un " serial killer ", avevano destato un certo scandalo. Nel pieno delle violenze sferrate da Hamas,aveva infatti criticato non già i terroristi ma il governo di Tel Aviv. Ne erano seguite comprensibili proteste, richieste di spiegazioni, cancellazioni di ospitate previste con il ...

Zaki ha chiesto scusa, ora non va censurato La Stampa

Dopo le polemiche per le sue critiche a Netanyahu, l'attivista precisa: "Io cristiano di sinistra. Sono contro il governo israelian ma non sto con Hamas". Poi la strana osservazione sul volo di Stato ...Zaki illustre assente dalla prima puntata di Che tempo che fa: l'ospitata dello studente rimandata a data da destinarsi. Per lui nemmeno un saluto in trasmissione ...