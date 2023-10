Patrick Zaki | “Bisogna capire le ragioni del terrorismo”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Si devonoledel. Ogni attacco terroristico ha delle. Perché questo gruppo (Hamas, ndr) è arrivato al punto di perpetrare queste azioni? Credo che sia necessario fare un lavoro di ricerca sullesottostanti”. Lo ha detto, durante la presentazione del suo libro ‘Sogni e illusioni di libertà’, edito da ‘La nave di Teseo’, al Teatro Parenti di Milano. “Io farò sempre del mio meglio per combattere il fanatismo e il. Per contrastare questo,alzare la bandiera della democrazia e della pace”, aggiunge.prende la parola mentre arrivano da Bruxelles le news relative ad un attacco armato che ha provato la morte di 2 persone: “Oltre a ...

Lo ha detto, durante la presentazione del suo libro 'Sogni e illusioni di libertà', edito da 'La nave di Teseo', al Teatro Parenti di Milano. "Io farò sempre del mio meglio per ...

Patrick Zaki: “Vanno liberati tutti gli ostaggi” la Repubblica

Tra Israele, palestinesi e Hamas "molti giornalisti italiani hanno raccontato gli eventi, ma non tutti l'hanno fatto in modo equo" ..."Oltre a menzionare l'attacco appena accaduto a Bruxelles, ricorderei anche il bambino palestinese ucciso stamattina in America". Lo ha detto Patrick Zaki, durante la presentazione del suo libro "Sogn ...