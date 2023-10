Parigi 2024 | dal Governo +13 milioni a Coni e Cip per la preparazione ai Giochi

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Aumenta di 13il contributo complessivo assegnato ale al Cip per le attività connesse allaolimpica e al supporto della delegazione italiana per iOlimpici e Paralimpici di. Lo prevede la bozza del Dl Anticipi approvata oggi in CdM, all’articolo 16 (“Misure inerenti lo sport). Come spiega l’Ansa, l’articolo prevede inoltre un contributo di 8per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana “al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano”. SportFace.