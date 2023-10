Papu Gomez | “Ho avuto tante offerte | ecco perchè ho scelto il Monza”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il centrocampista argentino ha parlato della scelta di trasferirsi in biancorosso e fare ritorno in Serie A

Il Monza ha riportato in Italia il. L'argentino, dopo aver chiuso la parentesi al Siviglia, è arrivato in biancorosso da svincolato. L'ex Atalanta ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle offerte ricevute in Italia e ...

Papu Gomez: "Rinunciato ai soldi arabi per il Monza. Gasperini Non è un tiranno, ma..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Papu Gomez: "Monza Una promessa fatta a Galliani. Gasp non è un tiranno, vi spiego..." La Gazzetta dello Sport

Abbandonata la Liga, Papu Gomez ha scelto di tornare a calcare i campi della Serie A. Precisamente col Monza: proprio della sua recente scelta l'ex ...L'attaccante argentino deride senza motivo lo Special One e si vanta di aver vinto una partita che non ha giocato ...