Papu Gomez | «Gasperini non è un tiranno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023)torna a parlare della “sua” ex Atalanta e delle critiche piovute su: le dichiarazioni dell’argentino La sua ex Atalanta, il Monza, la Serie A.al Corriere della Sera ha detto la sua in questa pausa delle nazionali.ARRIVO IN ITALIA – «Sono arrivato a Catania quando avevo 22 anni. All’epoca mi ero detto: faccio qualche stagione in Italia e poi torno in Argentina. Era il 2010: sono ancora qui, e pure con il passaporto italiano».QUANDO É INIZIATA LA CORTE DI GALLIANI – «Quando la squadra era ancora in B. Ci eravamo incontrati a Ibiza e mi aveva fatto promettere che quando me ne sarei andato dall’Atalanta mi sarei dovuto trasferire a Monza. Ma all’epoca giocavo la Champions, non ci pensavo. Poi di recente, con l’infortunio di Caprari, si sono aperti degli spazi qui e non ...