Palermo | morto bimbo di 3 anni | forse ucciso da fuga di gas in casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023), 16 ott. (Adnkronos) - Undi trequesta mattina in contrada San Giov, a Petralia Soprana, nel Palermitano. Ad accorgersi che il piccolo non respirava sono stati i genitori - il padre è originario di Gangi, la mamma rumena - che hanno anche riferito di aver sentito un forte odore di gas in. Il piccolo èdurante il trasferimento sull'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Petralia. Sul posto è intervenuta anche la squadra specializzata in fughe di gas dei Vigili del fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Termini Imerese.