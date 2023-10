Ottobre | frutta e verdura di stagione | tutte le proprietà

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ogniha i suoi alimenti e ancheha la suae la suaspecifica, ovvero che cresce rigogliosa proprio in questo mese e, pressapoco, per tutto l’autunno. Vediamo insieme come riempire il carrello della spesa e cosa tenere in dispensa. Mangiarediè salutare oltre che sostenibile. Infatti, i prodotti che la terra dona in un determinato periodo dell’anno crescono sani senza il bombardamento di concimi chimici e anche per questo sono più salutari. Ancheha i suoi prodotti e si tratta di ortaggi, verdure e frutti davvero colorati: belli da vedere, ma soprattutto buoni da mangiare. A questo si aggiunge anche il fatto che sono ricchi dibenefiche che vale la pena di ...