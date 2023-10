Osservatorio dell’Appennino Meridionale | si chiude il corso di formazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà domani, martedì 17 ottobre alle ore 17 la giornata conclusiva deldi“Introduzione all’attività di operaio idraulico-forestale”, organizzato dal ConsorzioCOAM in collaborazione con la Comunità Montana Irno Solofrana. La finalità delè stata quella di fornire una prima base formativa sui temi della forestazione, della bonifica montana e della prevenzione attiva agli incendi boschivi. «Il primo presidio per la salvaguardia della montagna è rappresentato dagli operai idraulico-forestali, la cui azione incide profondamente anche sui comuni montani, a rischio di spopolamento. Una figura indispensabile, in territori fragili e ad elevato rischio idrogeologico – sottolinea il Presidente ...