Osimhen | oggi i medici del Napoli stabiliranno se servono ulteriori indagini Sky

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Massimo Ugolini, inviato di Sky che segue da vicino il, ha fornito ulteriori aggiornamenti su. Il nigeriano si è fermato con la Nigeria, non ha giocherà l’ultima amichevole contro il Mozambico e ha saltato l’allenamento di ieri con la nazionale.il rientro adopo verranno analizzati gli esami sostenuti con la nazionale nigeriana. Le parole di Massimo Ugolini alla domanda “Come sta?” «Lo sapremopomeriggio, il giocatore è di rientro e con sé porterà gli esami strumentali fatti con lo staff medico nigeriano. Ivaluteranno se questi esami sono sufficienti per fare una diagnosi o ne richiederanno altri. C’è poca chiarezza, purtroppo spesso è capitato di ritorno dalla Nazionale. Sono 27 le partite saltate da Victor ...

Al presidente del Napoli è stato chiesto come sta Victor, reduce da un infortunio in nazionale. L'attaccanteverrà sottoposto agli esami strumentali del caso. De Laurentiis , alla ...

Incubo Osimhen, il Napoli trema: oggi gli esami Corriere dello Sport

Fiato sospeso in casa Napoli: riecco Osimhen, oggi gli esami cruciali - Sportmediaset Sport Mediaset

Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, Victor Osimhen oggi si sottoporrà a nuovi controlli di rito per capire l’entità del problema fisico che lo ha colpito in Nazionale. Napoli in ansia, vis ...Il nigeriano, uscito anzitempo con la nazionale, oggi farà gli esami per far chiarezza sulle sue condizioni fisiche ...