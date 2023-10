Osimhen non è preoccupato | il Napoli sì Gazzetta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le condizioni di. Il nigeriano è rientrato prima aper sottoporsi a una serie di esami per capire se effettivamente ha qualcosa al ginocchio o al bicipite femorale. Scrive lacon Maurizio Nicita: Un rientro anticipato – sarebbe dovuto tornare mercoledì se avesse giocato l’amichevole odierna contro il Mozambico ad Albufeira – proprio per sostenere nuovi e più approfonditi esami alla coscia e soprattutto al ginocchio destro, che attualmente è la cosa che preoccupa maggiormente. Ieri comunque il giocatore con i connazionali si è mostrato abbastanza sereno e nondai piccoli dolorini che avverte, raccontati senza particolare apprensione al telefono al dottor Raffaele Canonico. Sperando le sue sensazioni siano quelle giuste oggi il responsabile dello staff medico del ...

è il padrone del Napoli, deve capire che deve dare il massimo '.

Il nuovo infortunio di Osimhen con la nazionale ha messo in allerta il Napoli: atteso l'esito dei nuovi esami strumentali ...Le trasferte in nazionale non sono quasi mai banali per Victor Osimhen: dall'ultima, di fatto già conclusa, il nigeriano rientra con un altro infortunio e un paio di polemiche extra campo. A ...