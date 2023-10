Osimhen almeno un mese fermo | rientrerà dopo la sosta di novembre Sky

(Di lunedì 16 ottobre 2023)staràun, dalle due alle sei settimane. Lo dice Massimo Ugolini a Sky Sport. «Dovrebbe rientrarela». Quindisalterebbe. Verona-Napoli Union Berlin-Napoli Napoli-Milan Salernitana-Napoli Napoli-Unione Berlin Napoli-Empoli Dice Ugolini: «Brutte notizie, Osimhne certamente salterà le prossime tre partite, lo stop si aggira attorno alle 4-6 settimane,ladi. Esami strumentali fatti dallo staff medico del Napoli. Se pensiamo che Danilo il calciatore della Juventus staràventi giorni per una lesione basso grado, i calcoli sono semplici.ha già cominciato le terapie, per fare una ...

Si tratta di una tegola importante per l'intero movimento calcistico partenopeo alle dipendenze di Rudi Garcia, il quale dovrà dunque perdereperil prossimo mese. Le sue condizioni ...

Napoli, lesione di medio grado per Osimhen: fuori almeno 1 mese - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, infortunio Osimhen: fuori almeno un mese. Cosa si è fatto Corriere della Sera

Si ferma per infortunio l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, stop più grave del previsto: quando rientra e quante partite salta Non arrivano delle belle notizie dall'infermeria per il Napoli. Dopo ...Victor Osimhen ha già saltato 27 partite a causa dei problemi fisici rimediati durante le soste, quand'è impegnato con la nazionale nigeriana.