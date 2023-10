Orphan Black | Echoes | Krysten Ritter è terrorizzata nell' inquietante teaser

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 16 ottobre 2023), lo spin-off della serie originale, si svela nel primopubblicato giovedì in cui appare una. A più di sei anni dal finale di, AMC ha pubblicato il primodella serie spin-off. Il video mostra una, nei panni della protagonista Lucy che, all'inizio, chiede a una donna: "Cosa c'è di sbagliato in me? Perché non so chi sono?". In seguito a dominare il trailer sono scene di inseguimenti, location futuristiche e numerose sequenze raccapriccianti.: ...