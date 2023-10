Organico aggiuntivo ATA | Bucalo FDI | “Un’altra promessa mantenuta Al lavoro per prorogare i contratti fino al termine delle attività didattiche”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “. Dopo il monitoraggio avviato dai singoli istituti scolastici partono le assunzioni dell’ATA. Ovviamente, così come annunciato dal Ministro Valditara, sarà necessaria una proroga dei, che attualmente per ragioni contabili sono in scadenza al 31 dicembre,alla fine dell’anno scolastico". L'articolo .