Orari TV del Gran Premio degli Stati Uniti 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La Formula 1 inizierà una serie di trepremi consecutivi questo fine settimana quando visiterà il Circuit of the Americas. Il secondo appuntamento della stagione negliè anche il penultimo dell’anno per quanto riguarda le gare sprint e la prima volta che la F1 ha organizzato due weekend sprint consecutivi.Un’altra novità è che la F1 sarà affiancata dalla sua nuova serie junior per le donne, F1 Academy. Il campionato inaugurale è iniziato al Red Bull Ring in aprile e il prossimo trio di gare ad Austin deciderà il vincitore del primo titolo. GP, programma eTV Venerdì 20 ottobre19:30-20:30 Prove libere23:00-00:00 Qualifiche (in differita su TV8 sabato alle 22:00)Sabato 21 ottobre19:30-20:14 Sprint Shootout (in ...