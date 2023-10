Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | niente pista | gare bob saranno all’estero

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) –rifacimento dellada bob, slittino, skeleton e le altri discipline su circuito aper leinvernali del. Lo ha annunciato a Mumbai, durante la 141ma Sessione del Cio a Mumbai, il presidente del Coni, Giovani Malagò, aggiungendo che lesi svolgeranno all'estero. Malagò ha spiegato che il governo non aveva più intenzione di proseguire con il progetto. Il Cio ha preso atto dell'annuncio. "Stiamo già lavorando per esplorare tutte le possibili soluzioni e alternative insieme al Cio e alle federazioni internazionali", ha detto Malagò al Cio. Thomas Schwab, segretario generale della Federazione tedesca di bob e slittino, ha dichiarato all'agenzia tedesca Dpa, che "unatedesca è fuori discussione. La ...

