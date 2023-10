Olimpiadi Los Angeles 2028 | Thomas Bach | “La scelta dei cinque nuovi sport è all’insegna dell’inclusione”

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La conferma è arrivata. Nel corso della 141ma Sessione del CIO, a Mumbai (India), è stata approvata, con due voti contrari e uno astenuto, l‘inclusione deiaggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore di Los. Alla fine della fiera faranno parte del programma aCerchi in California cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash. Giusto precisare che il cricket sarà giocato con il format Twenty20 ed il lacrosse con la disciplina Sixes. Si tratta di un cambiamento importante in cui il Comitato Olimpico Internazionale crede fortemente. “Ladi questiè in linea con la culturaiva americana e metterà in mostra lo...