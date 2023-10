Olimpiadi Invernali 2026 | la pista di bob all’estero | Malagò lo comunica al Cio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non verrà costruita ladi bob a Cortina D’Ampezzo e le gare che vi si svolgeranno all’interno (lo stesso bob, lo skeleton e lo slittino) per ledelsi svolgeranno probabilmente. Si dovrà cercare una soluzione, come affermato da Giovannialla sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Mumbai, come riporta l’Ansa. “Solo due giorni fa il Governo ci hato di considerare l’opzione migliore e più sostenibile cioè considerare un’altra sede già esistente e funzionante. Di conseguenza, Milano-Cortinadovrà individuare un’altra sede fuori dall’Italia”. Ha detto Giovannicome riporta OASport. Ed OASport aggiunge: ‘Innsbruck, in Austria, avrebbe già offerto il proprio impianto per i Giochi’. Il Faro ...

Le gare di bob, slittino, skeleton e para - bob dei Giochi olimpici e Paralimpicidi Milano Cortina 2026 non si svolgeranno a Cortina d'Ampezzo come inizialmente previsto ...per le...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, doccia fredda da Malagò: «La pista da bob a Cortina non si fa, per i giochi soluzione ... Corriere

Cortina, la nuova pista da bob per le Olimpiadi 2026 non si farà: le dichiarazioni del presidente del Coni Gio ilgazzettino.it

La decisione di scegliere l'estero come location per il bob olimpico è, a mio avviso, insensata e deleteria per l'intero evento. Lo ha ...Il presidente del Coni Malagò ha spiegato che per Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non verrà costruita la pista di bob a Cortina ...