Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | Malagò alza bandiera bianca Le gare di bob | slittino e skeleton | non si disputeranno in Italia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo un lunghissimo tira e molla è ufficiale che ledi bob,delleinvernali disi svolgeranno fuori dall’. L’annuncio è stato dato dal presidente del Coni e della Fondazione, in occasione della sessione del Cio a Mumbai, in India. “Due giorni fa il Governo ci ha informato di considerare l’opzione migliore e più sostenibile quella di non realizzare ilSliding Center e spostare lein un impianto già esistente e funzionante – le parole di Giovanni– Di conseguenza,deve individuare un’altra sede fuori ...

Ora il ministro Abodi venga in Parlamento a riferire in merito e a fare il punto dettagliato su tutto il cronoprogramma delleinvernali- Cortina 2026" conclude il segretario del Pd ...

Il governo dice no ai 150 milioni per la pista a Cortina: meglio soluzioni ecosostenibili all’estero. Ipotesi La Plagne in Francia e Saint Moritz in Svizzera. Malagò: «Conseguenze sul bilancio» ...Venezia, 16 ott. (askanews) – “Al territorio di Cortina d’Ampezzo, alla montagna e alle sua gente, è stata risparmiata una ferita, sia in termini ambientali sia per quanto riguarda il salasso a carico ...