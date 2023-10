Olimpiadi 2026 | il progetto della pista da bob a Cortina è fallito Malagò | “La gare non si faranno in Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lada bob anon si farà. Unnato male e proseguito peggio – tra ritardi sempre maggiori e costi che continuavano a lievitare – ha costretto l’ad alzare bandiera bianca: ledi bob delledi Milano-non siin. Lo ha annunciato questa mattina il presidente del Coni, Giovanni, in occasione del suo intervento dal palco141esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che si sta svolgendo a Mumbai in India. Alla fine è andata esattamente come ilfattoquotidiano.it aveva previsto: per realizzare l’impianto sul tracciatovecchiaEugenio Monti a ...