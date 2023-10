Olimpia Milano-Olympiacos in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 3^ giornata dell’di. A due settimane dall’esordio con sconfitta contro il Fenerbahce, visto il rinvio della partita della seconda giornata contro il Maccabi, i meneghini tornano a giocare in campo europeo. La formazione greca ha fin qui raccolto una vittoria, nel primo turno contro il Panathinaikos, perdendo poi contro il Barcellona. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di martedì 17 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’...