Olanda | vittoria al fotofinish sulla Grecia! Dumfries ancora protagonista

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Grecia-è terminata con il punteggio di 0-2. La Nazionale di Ronald Koeman coglie lacon un gol al 93?.QUALIFICAZIONE – L’coglie unafondamentale sul campo della Grecia. La Nazionale oranje si impone per 0-1 al minuto 93? grazie ad un calcio di rigore, realizzato da Van Dijk, conquistato daper il fallo di Pavlidis dopo un consulto al VAR. L’esterno dell’Inter si rende quindicon la maglia della sua Nazionale che adesso vede la qualificazione ad Euro 2024. Solo panchina invece per l’altro nerazzurro de Vrij. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...