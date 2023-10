Ok del cdm alla legge di Bilancio Meloni | “Seria e realistica” Unificate al 23% le prime due aliquote Irpef | beneficio azzerato per chi guadagna oltre 50mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La manovra vale complessivamente “poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extragettito e per il resto di tagli di spese. È una manovra che considero molto, molto, non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall’inizio del suo mandato”. La premier Giorgia, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato ladi, rivendica la scelta di “concentrare le poche risorse su chi ha più bisogno” visto che “il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardidi maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dBce, e circa 20 di superbonus“. I piatti forti, si fa per dire, sono la conferma ...