“Oggi si sa di lei” Grande Fratello | in arrivo la notizia su Beatrice Luzzi Choc per gli altri

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023)2023, ladelle ultime ore. Il reality show di Alfonso Signorini continua a promettere grandi e imperdibili colpi di scena. Un cast del tutto diverso per questa attuale edizione del programma, che vede la convivenza forzata tra concorrenti vip e nip, ovvero non-famosi. Ma cosa potrebbe fare vacillare gli equilibri in casa per questa settimana?attesa tra gli inquilini, che non possono che aspettare il verdetto decisivo. Chi è il concorrente del2023 a rischio eliminazione? Un cast imperdibile popola quest’anno la casa più spiata d’Italia. Le regole? Quelle sono rimaste immutate per i concorrenti vip e nip, come ad esempio l’appuntamento settimanale con il televoto. E come accade in tal caso, ecco che seguire i sondaggi diventa un modo ...