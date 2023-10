Odontoiatria più accessibile con l' intelligenza artificiale | costi e tempi ridotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La tecnologia sta facendo passi da gigante e oggi gli interventi del cavo orale possono essere previsti con la massima precisione. "Grazie all'I.A. siamo persino in grado di ricostruire un dente riproducendo nel dettaglio la sua forma originale, basandoci sulla conformazione di quelli sani", dice il professor Scavia, docente presso l'Università Statale Bicocca di Milano. Il futuro è nella multidisciplinarità, con diagnosi sempre più precise, anche al di là del cavo orale... L'sta rivoluzionando molti campi dell', si pensi all'ortodonzia ad esempio, dove viene utilizzata per l'intero processo, dalla diagnosi fino al trattamento e al follow up: "Siamo davanti a una vera e propria rivoluzione -spiega il professor Stefano Scavia, docente presso l'Università Bicocca di Milano. La tecnologia sta aprendo ...