Nuovo Amore al Grande Fratello… Ma C’è Un Grosso Problema!

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nella casa delFratello unpotrebbe sbocciare. Ma c’è un problema non di poco conto. Ecco cosa sta succedendo in queste ore all’interno della casa più spiata dagli Italiani! #gf #fratelloa! Paolo Masella confessa i suoi sentimenti a Letizia Colpo di scena alFratello. Paolo Masella nelle scorse ore, si è dichiarato a Letizia Petris. In queste ultime settimane, i due avevano negato di piacersi, ma i loro tentativi di dissimulare non avevano convinto molto il pubblico a casa. Ed infatti, ecco arrivare la verità. Il macellaio romano ha confessato di provare dei sentimenti per Letizia. Lo ha detto chiaro e tondo in faccia alla diretta interessata. Come ha reagito la ragazza? Prima di svelare la reazione di Letizia, ricostruiamo i fatti accaduti in queste ultime ore nella ...