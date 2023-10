Nuove produzioni si affiancano a vecchie tradizioni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nadia Curto è una vignaiola di seconda generazione, che dagli anni 2000 porta avanti la cantina di famiglia, situata sulle colline di Arborina. L’azienda agricola Curto, oggi distribuita nel circuito Triple A, si espande per un totale di quattro ettari con viti storiche piantate dal nonno di Nadia a fine secolo. La collina si divide su due versanti: la zona Est, che ospita Barolo la Foia, vinificato in maniera convenzionale, e la zona Sud, dove viene coltivato Barolo Arborina, lavorato con metodologie più moderne. Negli anni ’70 un gruppo di ragazzi della zona, tra cui suo zio, portò dalla Francia tecniche innovative, come la vendemmia verde (ovvero l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a completa maturazione) e la barrique (una piccola botte in legno utilizzata per l’affinamento del vino), pratiche inizialmente mal viste dai vignaioli locali. Nadia lavora seguendo gli ...