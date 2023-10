Nuova scossa di terremoto a Napoli | avvertita dalla popolazione in zona Campi Flegrei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)di. Il sisma è stato avvertitopochi minuti dopo le 12.30. L’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia non ha ancora diffuso la stima provvisoria della magnitudo. Nelladel Napoletano è in atto da settimane uno sciame sismico legato all’attività deiche ha allarmato la. Per due volte, negli scorsi giorni, si sono verificati terremoti con magnitudo uguale o superiore a 4. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.