Nuoto | Thomas Ceccon | “Imparo da ogni gara!” I 200 dorso più di una suggestione

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Meglio del previsto. La Coppa del Mondo diin vasca lunga è andata in scena nelle sue prime due tappe, a Berlino (Germania) e ad Atene (Grecia). Una competizione funzionale alla preparazione degli atleti in una stagione molto importante, quella delle Olimpiadi di Parigi 2024. Si prospetta un’annata molto affollata, come si evince dall’insolita scadenza dei Mondiali di Doha (Qatar) nel mese di febbraio. Necessario costruire il tutto passo dopo passo o, per meglio dire, nuotata dopo nuotata.ha iniziato alla grande il suo percorso: a Berlino tre vittorie nei 100-200e nei 100 stile libero, sbriciolando il primato personale nelle quattro vasche, siglando il medesimo crono nella sua distanza prediletta della Finale mondiale di Fukuoka e fermandosi a due decimi dal limite personale della prova ...