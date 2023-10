(Di lunedì 16 ottobre 2023) ROMA - Carminesi prepara ad affrontare con la sua Under 21 la Norvegia . E se la vigilia non è come tutte le altre, trae "" , anche questa Norvegia, per il ct, "è ...

Per la gara di domani, valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria, l'obiettivo è vincere perché "è una partita fondamentale per il nostro cammino" , sottolineache però non ...

Nunziata chiude a Nasti dopo il pugno: "Gesto folle". E sul caso scommesse... Corriere dello Sport

Cinque gol nel test contro l'Under 18: a segno Miretti, Casadei ... FIGC

La vigilia della gara dell'Italia Under 21 con la Norvegia per l'Europeo di categoria è stata scossa su più fronti: le dichiarazioni del ct azzurro ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...