Nulla compatta un popolo quanto un nemico | vale per Israele e Gaza | ma il Niger non scherza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Cosa faremmo senza un, un avversario da combattere, un’ostile presenza che accompagni il nostro pensiero politico. Ammettiamo infine. Sarebbe un guaio serio accadesse all’improvviso non avere piùo nessuno da combattere. Lo cantava squisitamente, il passato millennio, John Lennon nel suo famoso e mondialmente riconosciuto Imagine: “Immaginate non ci siano patrie… non è difficile farlo,per cui uccidere o morire… immaginate tutta la gente che vive la vita in pace… immaginate una fratellanza di persone, immaginate tutta la gente condividere tutto il mondo”. Lennon fu ucciso l’8 dicembre del 1980. Il dramma di questi giorni passati e tutt’ora in atto non fa che confermare la veridicità dell’assunto sopra enunciato. Nei misteri della storia umana sembra che le parti in conflitto armato in, ...