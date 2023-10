Notizie sugli infortuni dell’Arsenal | aggiornamento di Thomas Partey pre-Chelsea

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal ha ricevutoincoraggiantiin quanto sembra che non ci siano grossi problemi con, nonostante abbia giocato solo 45 minuti nella sua ultima apparizione con il Ghana. Il trentenne è mancato moltissimo ai Gunners in questa stagione poiché ha saltato molte partite a causa di uno, mentre i problemi di forma fisica sono stati generalmente un po’ un problema per lui durante la sua permanenza all’Emirates Stadium. Tuttavia, sembra che non ci siano nuovi colpi che preoccupano, secondo l’allenatore del Ghana Chris Hughton, che ha detto alla sua conferenza stampa, come citato da Metro, che era sempre stato suo piano togliere il giocatore a metà tempo mentre si faceva strada. ...