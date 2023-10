Notizie Flash | 3 a edizione - Lo sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) - Napoli. Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che "hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra", rende noto il club. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'Sscn Konami Training Center. Lo stop per l'attaccante dovrebbe essere di circa un mese. Torino. Il difensore della Juventus Danilo, "a seguito dell'infortunio occorso con la propria Nazionale, oggi è stato sottoposto presso il JMedical a valutazioni cliniche e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica", ha reso noto il club bianconero. Il giocatore dovrà stare fuori per circa 20 giorni. Roma. "L'addio ...