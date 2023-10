Non vuole essere dimesso | minaccia medico col coltello e prende a pugni i poliziotti

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La Polizia di Stato ha intensificato i servizi dei controlli del territorio, in particolare nel fine settimana, in occasione della movida tarantina, soprattutto nelle aree di maggior degrado, che potrebberoteatro di reati e di fenomeni di particolare allarme sociale, quali abuso di sostanze stupefacenti, di alcol, vandalizzazione di edifici e spazi pubblici. Diverse le pattuglie impegnate in questa operazione di “Alto Impatto” sul capoluogo jonico, che si è conclusa con 7 posti di controllo effettuati, 49 persone, 15 autovetture e 14 ciclomotori controllati. 10 i verbali per violazione delle norme sul Codice della Strada elevati, 2 soggetti trovati alla guida senza patente, mentre 4 ciclomotori sono stati posti sotto sequestro ed infine, tre persone sono state segnalate all’Autorità competente perché trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso ...