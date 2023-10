(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo l'adozione formale da parte del Consiglio dell'Unione europea, il regolamento entrerà in vigore nei 20 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, e sarà applicato dal 2024.

... che per piccoli difetti esteticirientrano negli standard dei tradizionali canali di ...piattaforma digitale su cui gli utenti possono fare la spesa partendo dalle ricette e ricevere a casa...

Non tutti i bond sono verdi: ecoinvestimenti col bollino - ItaliaOggi.it Italia Oggi

II prete di Gaza al Papa: "Non tutti riescono a fuggire. Salviamo ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Non si può accettare che un ragazzo di 23 anni si tolga la vita. Ancor più se lo fa in diretta social. C’è qualcosa che sta andando storto per la generazione ...Un funzionario dell'Ambasciata palestinese a Washington, Kamel Khatib, citato dalla Nbc, ha reso noto che gli stranieri ed i palestinesi con nazionalità straniera potranno uscire da ...