“Non se ne andranno rapidamente” Sottocorona | inizia la stagione delle piogge forti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il maltempo irrompe sull'Italia. Paolo, esperto meteo di La7, si è collegato con la puntata di Omnibus del 16 ottobre per fare un quadro del primo periodo di cambio di, con il passaggio dal caldo eccessivo all'autunno pieno, cone calotemperature: “Dalle immagini satellitari è evidente come e quanto sia cambiata la situazione rispetto a due giorni fa. Le nuvole sono entrate, quindi la pressione è diminuita di molto e queste arrivano direttamente dall'Atlantico. Ci sono temperature inferiori rispetto a quelle dei giorni scorsi, ma la componente settentrionale non è così marcata. Le temperature erano molto alte e siamo tornati nella regolarità, ma non con valori invernali, però il tempo è decisamente cambiato. Per oggi, lunedì 16 ottobre, al Nord c'è qualche fenomeno sulle zone ...